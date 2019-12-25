Эпатажная телеведущая повертела прелестями перед чужим мужчиной

Лариса Гузеева прочитала стихотворение про снег, экспрессивно размахивая руками за кулисами. Затем телеведущая бодро зашагала на съемочную площадку "Давай поженимся", виляя ягодицами.

Снег кружится,

Снег ложится -

Снег! Снег! Снег!

– прочитала Гузеева стихотворение Сергея Михалкова. Все это происходило под смех человека, снимавшего это видео. Ролик с таким странным поведением Гузеевой появился на фан-странице телеведущей в Instagram. В кадре артистка стоит в черной блестящей рубашке с крупными пуговицами и свободных брюках.

Ведущая программы "Давай поженимся" славится своим эпатажным поведением, а подобные видео моментально разлетаются по Сети. Так, недавно Гузеева пошутила, что присылает режиссеру интимные фотографии, а также обматерила одного из участников шоу.