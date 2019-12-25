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Лариса Гузеева прочитала стихотворение про снег, экспрессивно размахивая руками за кулисами. Затем телеведущая бодро зашагала на съемочную площадку "Давай поженимся", виляя ягодицами.
Снег кружится,
Снег ложится -
Снег! Снег! Снег!
– прочитала Гузеева стихотворение Сергея Михалкова. Все это происходило под смех человека, снимавшего это видео. Ролик с таким странным поведением Гузеевой появился на фан-странице телеведущей в Instagram. В кадре артистка стоит в черной блестящей рубашке с крупными пуговицами и свободных брюках.
Ведущая программы "Давай поженимся" славится своим эпатажным поведением, а подобные видео моментально разлетаются по Сети. Так, недавно Гузеева пошутила, что присылает режиссеру интимные фотографии, а также обматерила одного из участников шоу.
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