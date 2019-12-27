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Гагарина потрясла задом в золотом мини

Гагарина потрясла задом в золотом мини
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Артистка вышла на сцену в откровенном наряде

Полина Гагарина сексуально станцевала в золотом мини-платье и высоких ботфортах. Таким видео с прошедшего концерта в Санкт-Петербурге она поделилась в своем Instagram.

Певица предстала в нескольких образах – она также выступила в розовом боди и пиджаке и в белом длинном платье с прозрачной юбкой. Второе белое платье, в котором вышла на сцену Гагарина отличалось от предыдущих откровенных нарядов – оно было полностью закрытым.

"Шикарная", "Талантище", "Ты чудо", "Это было очень атмосферно, энергично, Вы большая молодец, заряд на все праздники, ну просто – лучшая", "Идеальное тело", "Красивая и голосистая", – оставили восхищенные комментарии подписчики. Одни делились впечатлениями от концерта, другие – делали комплименты фигуре и голосу артистки.

Полина Гагарина невероятно популярна и считается одной из самых высокооплачиваемых певиц российского шоу-бизнеса. За ее выступление придется заплатить 5 млн рублей. Впрочем, услышать голос Гагариной вживую можно и за меньшую сумму.

Ранее Полина Гагарина раскрыла свой секрет похудения.

Карина СИРАЗОВА

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