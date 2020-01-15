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Прохор Шаляпин продолжает путешествовать по США и делится впечатлениями с поклонниками. На новом снимке опубликованном в Инстаграм, певец показан в ванной комнате, откуда открывается шикарный вид на город. Он лежит в воде, выставив ноги.
"Подумала, что уже в мраморную могилу лег", "А кто-нибудь через подзорную трубу наблюдает за тобой", "Ванночка маловата",
– пошутили комментаторы. Впрочем, большинство из них оценили фотографию и восхитились отдыхом певца:
"Великолепно", "Кайф, релакс", "Безмятежность!", "Не жизнь, а малина", "Красота", "Да, вот это и называется настоящая жизнь!", "Вид зачет".
Ранее Прохор Шаляпин оседлал огромную пушку и снялся на побережьев костюме ядовито-зеленого цвета.
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