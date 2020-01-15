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"В могилу лег": голого Шаляпина застали во время отдыха

"В могилу лег": голого Шаляпина застали во время отдыха
Прохор Шаляпин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист расслабился после расставания с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин продолжает путешествовать по США и делится впечатлениями с поклонниками. На новом снимке опубликованном в Инстаграм, певец показан в ванной комнате, откуда открывается шикарный вид на город. Он лежит в воде, выставив ноги.

"Подумала, что уже в мраморную могилу лег", "А кто-нибудь через подзорную трубу наблюдает за тобой", "Ванночка маловата",

– пошутили комментаторы. Впрочем, большинство из них оценили фотографию и восхитились отдыхом певца:

"Великолепно", "Кайф, релакс", "Безмятежность!", "Не жизнь, а малина", "Красота", "Да, вот это и называется настоящая жизнь!", "Вид зачет".

Ранее Прохор Шаляпин оседлал огромную пушку и снялся на побережьев костюме ядовито-зеленого цвета.

Карина СИРАЗОВА

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