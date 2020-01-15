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Необычной фотографией поделилась с поклонниками Любовь Толкалина. Она дала понять, с кем проводит ночи в России. Оказалось, что актриса спит с кошечкой породы сфинкс. На снимке в соцсети грациозная любимица кинозвезды уютно свернулась у загорелых коленок хозяйки.
"Потягушки... доброе утро, страна",
– написала Любовь на своей странице в Инстаграм.
Одни комментаторы восхитились изящной питомицей актрисы, другим она напомнила серого грызуна: "Какая грация!!!!", "Мышонок", "Маленькая прелесть", "Чудо чудное!", "Шедевральная фотка", "Под одеялком греется".
Ранее Толкалина рассказала о новом возлюбленном.
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