Актриса снялась в кровати в одной ночной рубашке

Необычной фотографией поделилась с поклонниками Любовь Толкалина. Она дала понять, с кем проводит ночи в России. Оказалось, что актриса спит с кошечкой породы сфинкс. На снимке в соцсети грациозная любимица кинозвезды уютно свернулась у загорелых коленок хозяйки.

"Потягушки... доброе утро, страна",

– написала Любовь на своей странице в Инстаграм.

Одни комментаторы восхитились изящной питомицей актрисы, другим она напомнила серого грызуна: "Какая грация!!!!", "Мышонок", "Маленькая прелесть", "Чудо чудное!", "Шедевральная фотка", "Под одеялком греется".

Ранее Толкалина рассказала о новом возлюбленном.