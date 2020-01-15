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Толкалина показала лысую киску под одеялом

Толкалина показала лысую киску под одеялом
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса снялась в кровати в одной ночной рубашке

Необычной фотографией поделилась с поклонниками Любовь Толкалина. Она дала понять, с кем проводит ночи в России. Оказалось, что актриса спит с кошечкой породы сфинкс. На снимке в соцсети грациозная любимица кинозвезды уютно свернулась у загорелых коленок хозяйки.

"Потягушки... доброе утро, страна",

– написала Любовь на своей странице в Инстаграм.

Одни комментаторы восхитились изящной питомицей актрисы, другим она напомнила серого грызуна: "Какая грация!!!!", "Мышонок", "Маленькая прелесть", "Чудо чудное!", "Шедевральная фотка", "Под одеялком греется".

Ранее Толкалина рассказала о новом возлюбленном.

Валентина МАЙОРОВА

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