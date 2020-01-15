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"Вышло бы неплохо": Седокова соберет новое правительство

"Вышло бы неплохо": Седокова соберет новое правительство
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Звезде пророчат кресло премьера

Анна Седокова не осталась в стороне от судьбоносных новостей 15 января. Певица откликнулась на отставку правительства России, о которой сообщил теперь уже и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев. 

"Собрать новое правительство? Мне кажется, я смогла бы и это",

написала певица на своей страничке в Instagram, рассказав, чему научилась за последние две недели, руководя собственным бизнесом. 

Подписчики поддержали любимую звезду: "Аню в премьеры", "Анна, я думаю, у вас вышло бы неплохо", "Вы крутая", "Какая ты молодец! Все успеваешь".

Правда, некоторые усомнились в том, что это хорошая идея: "по поводу политики то нет...вы созданы точно не для этого".

Не только Анна Седокова откликнулась на случившуюся 15 января отставку правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Отреагировали на историческое событие и другие звезды.

Ксения Собчак одобрительно отозвалась в своем телеграм-канале о возможном назначении премьер-министром Михаила Мишустина. А Любовь Толкалина написала на своей странице в Instagram: "Этот день останется в памяти навсегда...." (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА

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