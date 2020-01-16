Звезда выставила грудь и зажигательно станцевала на сцене

Альбина Джанабаева показала в Инстаграм отрывок выступления: артистка зажигательно спела свой хит "Такая как есть". Внимание поклонников было приковано к великолепному наряду бывшей солистки "ВИА Гры": она надела золотистое платье с глубоким вырезом и умопомрачительным – до самого бедра – разрезом.

Подписчики немедленно засыпали певицу хвалебными комментариями: "Браво, Альбина, очень красиво, восхитительно!!!!!", "Любая песня в Вашем исполнении самая лучшая!!! И Вы красотка, в блестящем очень Вам идет!!!"

Артистка вдохновила почитателей не только на изысканные комплименты, но и на стихи. "Вы неземная красота! Вы вечная любви рабыня! Поэта каждого мечта, моя прекрасная богиня!" – посвятил ей строки один из фанатов.

Ранее Альбину Джанабаеву сфотографировали на отдыхе в довольно непрезентабельном виде.