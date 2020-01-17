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Ходченкова в микрошортах присела у шеста

Ходченкова в микрошортах присела у шеста
Светлана Ходченкова. Фото:Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса сверкнула обнаженными бедрами

Светлана Ходченкова продолжает заниматься соблазнительными танцами у шеста. Звезда поделилась кадрами с очередной тренировки по полдэнсу. На опубликованном в Инстаграм-историях видео кинозвезда в ботильонах сначала сидит на корточках, затем встает и начинает двигаться под музыку.

В кадре видна лишь обувь актрисы, а также ее обнаженные ноги и ягодицы. На ней короткие черные шорты, больше напоминающие трусы. Также можно разглядеть пилоны для занятий и большие окна студии, в которой звезда занимается танцами.

Актриса уже не раз доказывала, что находится в отличной форме: у нее подтянутое тело и невероятная пластика. Недавно Светлана Ходченкова удивила подписчиков растяжкой, а ранее показалась в черном наряде, полностью скрывающем ее фигуру, и с напоминающей одуванчик пышной прической.

Карина СИРАЗОВА

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