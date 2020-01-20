Экс-солистка "ВИА Гры" открыла пышную грудь

Анна Седокова постоянно радует поклонников пикантными снимками. Звезда частенько выбирает для фотосессий весьма откровенные наряды. Певица может сделать сексуальным даже деловой костюм, ведь пиджак она надевает прямо на голое тело.

Образ артистки на новом кадре получился таким элегантным и утонченным, что некоторые решили, будто она готовится к очередному замужеству. "Аньк, можно ли считать, что это свадебная фотография, учитывая то, что на тебе свадебный пиджак", – поинтересовался один из таких.

Другие похвалили звезду: "Анна шикарная", "Весьма элегантно выглядишь. Как эстет говорю", "Такая красивая", "Вот был бы дымок... Прям нуар был бы".

Ранее Анна Седокова показалась в розовом корсете, открывающем ее пышную грудь.