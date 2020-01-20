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Собчак в трусах блеснула крепким тылом

Собчак в трусах блеснула крепким тылом
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась роскошной фигурой

Ксения Собчак отдыхает на любимых Мальдивах и радует поклонников фотографиями из этого райского уголка. Светская львица решила показать подтянутую фигуру и поделилась эффектным снимком, который позволяет оценить ее длинные ноги и круглые ягодицы. Подписчики решили, что "блондинка в шоколаде" очень похорошела в браке с Константином Богомоловым.

"Красавица; вот, что делает любовь", "Ноги боги", "Шикарная фигура!!!" – отметили подписчики в Инстаграм. Сама журналистка призналась, что больше не считает детей "маленькими гаденышами". После рождения сына Платона она полюбила и чужих малышей.

Комментаторы оценили искренность знаменитости: "Ох и язва Ксюша", "Да, все именно так и было", "Я, наоборот, своих детей родила, чужих не переношу", "Уверена... Вы и сейчас любите только своего! Люди не меняются!", "Чужих пусть любят их родители", "Ксюша классная! Мой кумир", "Осторожно, Собчак добреет!!!".

Ранее Ксению Собчак сравнили с ее заклятой подругой Анастасией Волочковой.

Валентина МАЙОРОВА

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