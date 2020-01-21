"Затейница": Собчак показалась в душе
Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах и постоянно радует фанатов новыми фото– и видеоотчетами. На этот раз звезда решила показать ролик, который непременно выкладывают все, кто улетает на тропические острова, – из душа. Только появляется в нем светская львица полностью одетой, она стоит на фоне воды, а не плещется в ней.
"У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха!!!!!"
– кокетливо написала "блондинка в шоколаде" на своей странице в Инстаграм
Поклонники с восторгом приняли шутку своей любимицы. "Ну Вы, Ксения и затейница!!!", "Непромокаемая Ксюша", "Это бриллианты с неба на Ксюшу сыпятся", "Чистый секс", "Как обычно, Ксюша вышла сухая из воды", "Ксения Анатольевна! Вы классна, а главное – такая, какая есть!!!", "Очень сексуально! Если учесть, что после душа ты еще и сухая... ", "Ксю опять шалит", – восхитились они.
Всего за час шутливое видео Ксении набрало в соцсети больше 200 тыс. отметок "Нравится". Не обошлось и без неизбежных сравнений с эпатажной балериной. "Волочкову троллит", – со знанием дела написал один из комментаторов.
Ранее Ксения Собчак показала фотографию, на которой стоит у края бассейна, стыдливо прикрывшись руками.
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