На мокрую Бузову набросились после выхода нового видео
Ольга Бузова поделилась с фанатами очередным вокальным шедевром. Певица сняла новый клип на песню "В огне". За неполные сутки число просмотров перевалило за 750 тысяч. В ролике артистка купается в море и чувственно трогает себя за разные части тела. Не всем понравилось увиденное.
"Хватит уже свою пятую точку везде показывать", "Шлак. Убейся от стыда", "Наконец-то ты в огне!!! Гори в аду!!!!", "Ни голоса, ни рожи, шайтан во плоти", "Бузова изо всех сил пытается косить под Джей Ло, но у Оли, увы, нет ни голоса, ни таланта!", "Спасите наши уши!", "Выглядишь как простокваша, а голоса нет", "Все. Пропал день. На фига я это смотрел", – с горечью прокомментировали клип на YouTube.
Более доброжелательные поклонники выразились сдержаннее: "Оля, ты классная, но петь тебе не надо!", "Хватит, а", "Может, ей обратиться к И. Крутому ?", "Оля, не мучь зрителя, не твое".
Однако самым преданным фанатам ролик понравился. "Мне очень зашла песня. Оля,ты афигенная, клип супер", "Очень классный клип", "Красиво получилось, смотреть приятно", – поделились они впечатлениями.
Ольга Бузова отдыхает в Таиланде с новым избранником – блогером Давидом Манукяном. Звезда отпраздновала там день рождения. Поклонники переживают, как сложатся отношения двух знаменитостей. Чтобы порадовать их, артистка регулярно выкладывает в соцсети пикантные видео с солнечного курорта.
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