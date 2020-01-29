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Сябитова забралась под душ в пижаме

Сябитова забралась под душ в пижаме
Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" рассказала о своем ритуале

Роза Сябитова похвасталась ремонтом в ванной комнате. Она снялась в душевой кабине, приложив к уху шланг, изображая разговор по телефону. На свахе были надеты яркая пижама в красную клетку, состоящая из закрытой свободной рубашки и штанов.

Под кадром соведущая Ларисы Гузеевой призналась, что ванне предпочитает душ, так как любит мыться быстро и с комфортом. Пользователи соцсети поделились своим мнением, а также с юмором отнеслись к необычной фотографии звезды.

Некоторым снимок напомнил кадр из знаменитого советского мультфильма о Карлсоне, когда одна из героинь, развалившись в ванне в халате, пыталась связаться с телевидением с помощью душевого шланга. "Фрекен Бок", "Роза – хвастушка", "Ни разу не пробовала в пижаме под душ!", "Алло, это Первый канал?", "Лучше в пижаме из пены! Красотка", – написали свахе в комментариях.

Публикации этой телеведущей не раз подвергались жесткой критике: ее осуждали за резкие высказывания и эпатажное поведение. Под новым постом не оказалось ни одного негативного отзыва – подписчики оценили не только фотографию звезды, но и ее обновленную ванную.

Ранее Роза Сябитова залезла в штаны к одному из мужчин в студии "Давай поженимся"

Карина СИРАЗОВА

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