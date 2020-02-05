Телеведущую не узнали с новой прической

Юлия Барановская шокировала подписчиков неожиданным образом – на новой фотографии ее в наряде из черной кожи с вытянутой в камеру правой рукой едва узнали. Вместо светло-русых длинных волос на голове звезды экрана оказался яркий темно-синий парик. Роковой образ дополнил яркий макияж и украшения в виде массивных цепей на шее.

"Не узнала", "Узнала вас только по губам", – прокомментировали дерзкий снимок телеведущей в соцсети. Многим подписчикам синие каре и челка пришлись по вкусу: "Вам идет", "Образ огонь", "Мне кажется, вам надо стать брюнеткой. Очень хорошо вам темный цвет на этом фото", "Секси", "Женщина-вамп!", "Огонь!", "Роковая".

Однако смелый кадр понравился не всем. По мнению некоторых интернет-пользователей, ведущая программы "Мужское и женское" стала резко меняться и теперь выглядит так же, как и большинство звезд шоу-бизнеса. А раньше она нравилась в более скромных романтичных образах.

"Не разочаровывайте нас", "Где наша любимица, наша скромница? Что начинает с тобой происходить? Ты теряешься! Жаль, но скоро ты будешь как и все", "Ужас", "Вы здесь на монстра больше похожи. Ничего привлекательного", – написали звезде.

Ранее Юлия Барановская пропала, чем сильно напугала фанатов.