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Посиневшая Барановская напугала изменившейся внешностью

Посиневшая Барановская напугала изменившейся внешностью
Юлия Барановская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущую не узнали с новой прической

Юлия Барановская шокировала подписчиков неожиданным образом – на новой фотографии ее в наряде из черной кожи с вытянутой в камеру правой рукой едва узнали. Вместо светло-русых длинных волос на голове звезды экрана оказался яркий темно-синий парик. Роковой образ дополнил яркий макияж и украшения в виде массивных цепей на шее. 

"Не узнала", "Узнала вас только по губам", – прокомментировали дерзкий снимок телеведущей в соцсети. Многим подписчикам синие каре и челка пришлись по вкусу: "Вам идет", "Образ огонь", "Мне кажется, вам надо стать брюнеткой. Очень хорошо вам темный цвет на этом фото", "Секси", "Женщина-вамп!", "Огонь!", "Роковая".

Однако смелый кадр понравился не всем. По мнению некоторых интернет-пользователей, ведущая программы "Мужское и женское" стала резко меняться и теперь выглядит так же, как и большинство звезд шоу-бизнеса. А раньше она нравилась в более скромных романтичных образах.

"Не разочаровывайте нас", "Где наша любимица, наша скромница? Что начинает с тобой происходить? Ты теряешься! Жаль, но скоро ты будешь как и все", "Ужас", "Вы здесь на монстра больше похожи. Ничего привлекательного", – написали звезде.

Ранее Юлия Барановская пропала, чем сильно напугала фанатов.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Карина СИРАЗОВА

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