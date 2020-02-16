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Каменских натянула кожаные мини-шорты

Каменских натянула кожаные мини-шорты
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена репера Потапа позировала в ванной

Настя Каменских примерила очередной откровенный наряд. На этот раз артистка натянула на себя короткие кожаные шорты и прозрачную блузку, сквозь которую был виден лифчик и бюст знаменитости.

Судя по всему, артистка позировала в ванной в своем концертном костюме. Снимок появился в "Инстаграм" Каменских, где она регулярно публикует соблазнительные кадры.

Украинская звезда выкладывает фото в купальниках с отдыха, показывает свое нижнее белье, а иногда и вовсе снимается обнаженной.

Не менее сексуальными получаются клипы артистки. Например, в последнем видео Lollipop она крутилась в кружевном топе с большим декольте. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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