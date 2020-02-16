Жена репера Потапа позировала в ванной

Настя Каменских примерила очередной откровенный наряд. На этот раз артистка натянула на себя короткие кожаные шорты и прозрачную блузку, сквозь которую был виден лифчик и бюст знаменитости.

Судя по всему, артистка позировала в ванной в своем концертном костюме. Снимок появился в "Инстаграм" Каменских, где она регулярно публикует соблазнительные кадры.

Украинская звезда выкладывает фото в купальниках с отдыха, показывает свое нижнее белье, а иногда и вовсе снимается обнаженной.

Не менее сексуальными получаются клипы артистки. Например, в последнем видео Lollipop она крутилась в кружевном топе с большим декольте.