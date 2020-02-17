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"Не могу разговаривать": Чурикова оказалась в больнице

"Не могу разговаривать": Чурикова оказалась в больнице
Инна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Инна Чурикова находится в больнице. Звезда уверяет, что чувствует себя нормально, но разговаривать не может. Госпитализировали ли 76-летнюю знаменитость, или в больницу она пришла на плановый осмотр – неизвестно.

Журналистам Чурикова коротко ответила, что не может разговаривать.

"Я просто не могу с вами разговаривать… Я в клинике", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Напомним, Инна Чурикова испытывала проблемы со здоровьем еще летом 2019 года. Прямо во время выступления звезда упала со сцены. Тогда актриса попала в реанимацию в тяжелом состоянии, после ее перевели в обычную палату, а затем отпустили домой.

Инна Чурикова стала известна благодаря ролям в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ширли-мырли" и "Благословите женщину".

Дарья ПЕТРОВА

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