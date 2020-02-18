Экс-главу СССР заметили с блондинкой в парке

Леонида Брежнева сфотографировали с подругой. На архивном снимке советский лидер сидит на скамейке, перед ним стоит детская коляска, а рядом расположилась экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева. Снимок, судя по подписи, сделан в 1970 г., хотя к реальности никакого отношения не имеет и является всего лишь шуткой одного из пользователей. Коллаж опубликовала в своих Инстаграм-историях сама певица.

"А я хорошо сохранилась к 2020-му", – пошутила 38-летняя артистка. Она родилась в 1982 г., за несколько месяцев до смерти бывшего главы СССР. "Неплохой коллажик. Наконец-то, кто-то сделал", - прокомментировали творчество интернет-пользователи в телеграм-канале "Только никому".

Стоит отметить, что этот кадр появился в Сети еще несколько лет назад – тогда же певица опубликовала его на своей странице в "Инстаграм". Однако многие поклонники экс-солистки "ВИА Гра" возмутились: по мнению подписчиков, шутка оказалась неудачной, так как фотографироваться с давно умершим человеком аморально. Почему артистка опубликовала тот же коллаж спустя два года, неизвестно, впрочем, прокомментировать снимок все равно не смогут.

Напомним, что девичья фамилия поп-звезды – Галушка, а Брежнева – всего лишь псевдоним, под которым певица выступает. С экс-главой СССР она никак не связана, а снимок оказался простой шуткой поклонников. На оригинальном фото на месте певицы показана жена советского лидера Виктория Брежнева.



Личную жизнь Веры Брежневой бурно обсуждают поклонники – в Сети ходят слухи о разводе певицы с мужем Константином Меладзе. Также недавно инстаграм-пользователи заметили изменившийся живот звезды и предположили, что она беременна.