Светская львица сделала ДНК-тест

Пэрис Хилтон хочет доказать Елизавете II, что приходится ее двадцатиюродной внучатой племянницей. Узнать правду о родстве с высокопоставленной семьей артистке помог тест ДНК, который подтвердил ее близость к королеве. Об этом сама популярная блондинка рассказала журналистам Cosmopolitan.

Оказывается, предки светской львицы были связаны с королем Генрихом II, который управлял Англией в XII веке. Как члены королевской семьи отнесутся к появлению такой родственницы, не понятно, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Громких событий в Британии сейчас хватает. Сначала принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду, а затем другая королевкая чета объявила о разводе.