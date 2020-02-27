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Пэрис Хилтон объявила себя родственницей Елизаветы II

Светская львица сделала ДНК-тест

Пэрис Хилтон хочет доказать Елизавете II, что приходится ее двадцатиюродной внучатой племянницей. Узнать правду о родстве с высокопоставленной семьей артистке помог тест ДНК, который подтвердил ее близость к королеве. Об этом сама популярная блондинка рассказала журналистам Cosmopolitan. 

Оказывается, предки светской львицы были связаны с королем Генрихом II, который управлял Англией в XII веке. Как члены королевской семьи отнесутся к появлению такой родственницы, не понятно, отмечает сайт "Комсомольская правда". 

Громких событий в Британии сейчас хватает. Сначала принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду, а затем другая королевкая чета объявила о разводе

Дарья ПЕТРОВА

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