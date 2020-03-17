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Волочкова спряталась от коронавируса в бочке

Волочкова спряталась от коронавируса в бочке
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина прибегла к проверенному методу

Анастасия Волочкова не изменяет своим ритуалам. По вечерам после бани она ныряет в ледяную купель, где ее и засняли. Танцовщица считает, что купание в бочке поможет уберечься от коронавируса и негатива. 

Снимок, на котором знаменитая блондинка прикрывается кусками льда, она опубликовала в своем "Инстаграм", сообщив, что ей в воде стало холодно.

"Ледяная купель – прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива", – высказалась балерина.

Пока артистка не паникует из-за вируса. Она не заперлась в роскошном особняке, а, наоборот, продолжает репетировать свой танец в спортивном зале, который находится недалеко от нее.

Со своим шоу Анастасия Волочкова должна выступать 6 апреля в Санкт-Петербурге. Состоится ли выступление звезды, пока не понятно, ведь мероприятия с участием более тысячи человек в городе запрещены.

Многие знаменитости из бушующего коронавируса отказались от выступлений. Концерты перенес Филипп Киркоров. А Ольга Бузова отменила все поездки за границу, так как впереди у нее несколько концертов, где пока не введены ограничения по числу зрителей.

Дарья ПЕТРОВА

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