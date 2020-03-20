Звезда фильма "Текст" посмеялась над травлей

Кристина Асмус опубликовала в "Инстаграм" снимок, где стоит в шортах у стены, при этом футболки на актрисе нет – тело она прикрывает рукой. Свой наряд актриса назвала панталонами, а в посте перечислила самые популярные высказывания подписчиков – так решила ответить на критику.

Под снимками звезды "Интернов" пользователи всегда оставляют много негативных сообщений. Они по-прежнему упрекают ее за роль в фильме "Текст", спрашивают, с кем сейчас находится ее дочь, и развелась ли она с мужем.

Сама актриса, похоже, только смеется над подобными сообщениями, поэтому и указала в соцсети такие хештеги: "#послетекстаужескучно #повернутьсяслабо #япомнюасмуснормальной #чезапанталоны #тыжматьдолжнапонимать #ужеразвелисьиливпроцессе", – пописала кадр звезда сериала "Интерны".

Некоторые пользователи оценили юмор актрисы и призвали ее не обращать внимания на злопыхателей. Другие снова указали девушке на обнаженное тело и упрекнули ее за скандальную постельную сцену в фильме "Текст".

Ране Кристина Асмус приняла необычную позу в кровати.