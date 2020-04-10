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"Легче прервать": Джанабаева откровенно рассказала об отношениях с Меладзе

"Легче прервать": Джанабаева откровенно рассказала об отношениях с Меладзе
Константин Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" пыталась закончить роман с артистом

Альбину Джанабаеву не раз критиковали за отношения с Валерием Меладзе. Роман девушки и певца начался, когда он еще был женат. Более того, знаменитость в тайне родила сына от возлюбленного. Как признается звезда, она считала, что отношения с артистом "легче остановить, прервать", но сделать этого так и не смогла.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" добавляет, что не хотела бы, чтобы кому-то было больно, в том числе и бывшей жене Валерия Меладзе Ирине. Законная супруга, как она потом рассказывала, долгое время не подозревала об измене любимого человека, более того, Джанабаева была вхожа в их дом.

Несмотря на внутренние сомнения Альбины и ее переживания, отношения с артистом она продолжила. Говорить о своих чувствах на публике они стали только в 2014 г., когда Меладзе развелся. К тому моменту Джанабаева родила артисту второго сына, а после влюбленные официально оформили отношения.

Несмотря на то, что вместе они более 15 лет, экс-солистка группы "ВИА Гра" продолжает страдать от критики. В комментариях на странице в "Инстаграм" ее называют разлучницей и всячески ругают.

Однажды, не выдержав нападок завистников, о своих отношениях с Джанабаевой высказался сам Меладзе. Он заявил, что много лет сам добивался артистку, а его дети от прошлого брака любовью не обделены, пишет "Вокруг ТВ" со ссылкой на журнал "ОК".

Ранее Альбина Джанабаева похвасталась растяжкой. 

Дарья ПЕТРОВА

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