Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Волочкова в мехах задрала ногу

Волочкова в мехах задрала ногу
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Танцовщица похвасталась растяжкой на самоизоляции

Анастасия Волочкова даже в период карантина не забывает о репетициях. Артистка появилась в своем балетном зале в накидке с мехом, спортивных штанах и туфлях на высоком каблуке. В нестандартном образе знаменитость начала кружиться на месте и задирать ноги вверх, чтобы похвастаться прекрасной физической формой.

После нескольких движений Волочкова подняла вверх свою кофту, чтобы продемонстрировать тонкую талию на видео, которое затем появилось в социальных сетях. Быть в форме очень важно, считает танцовщица.

"Самое главное, мне кажется, это чувство юмора. Прекрасное настроение всегда должно сохранятся в твоей душе", – неожиданно заявила балерина в мехах.

Узнать, как поклонники Анастасии оценивают ее физические данные, невозможно. Звезда предпочла скрыть комментарии в "Инстаграм", где она регулярно получала негативные сообщения.

Анастасия Волочкова карантин пережидает в своем роскошном доме за городом. Чтобы развлечь себя, в начале мая артистка решила устроить Новый год. Она зажгла огни на елке, приготовила шашлыки в компании незнакомца и объявила, что "пора выходить из шизофрении".

Ранее "Утро.ру" писало, как Волочкова в лифчике показала портрет убитого царя. 

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая

Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей