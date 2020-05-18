Танцовщица похвасталась растяжкой на самоизоляции

Анастасия Волочкова даже в период карантина не забывает о репетициях. Артистка появилась в своем балетном зале в накидке с мехом, спортивных штанах и туфлях на высоком каблуке. В нестандартном образе знаменитость начала кружиться на месте и задирать ноги вверх, чтобы похвастаться прекрасной физической формой.

После нескольких движений Волочкова подняла вверх свою кофту, чтобы продемонстрировать тонкую талию на видео, которое затем появилось в социальных сетях. Быть в форме очень важно, считает танцовщица.

"Самое главное, мне кажется, это чувство юмора. Прекрасное настроение всегда должно сохранятся в твоей душе", – неожиданно заявила балерина в мехах.

Узнать, как поклонники Анастасии оценивают ее физические данные, невозможно. Звезда предпочла скрыть комментарии в "Инстаграм", где она регулярно получала негативные сообщения.

Анастасия Волочкова карантин пережидает в своем роскошном доме за городом. Чтобы развлечь себя, в начале мая артистка решила устроить Новый год. Она зажгла огни на елке, приготовила шашлыки в компании незнакомца и объявила, что "пора выходить из шизофрении".

Ранее "Утро.ру" писало, как Волочкова в лифчике показала портрет убитого царя.