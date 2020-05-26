Украинская певица позировала топлес

Родственница Софии Ротару приняла участие в откровенной фотосессии. Соня Кей на снимке сидит в пышной юбке, при этом обнаженную верхнюю часть тела прикрывает рукой. Фото племянница певицы показала в социальной сети.

Девушка пошла по стопам знаменитой родственницы и занимается музыкальной карьерой. У артистки, которая скрывает имя под псевдонимом, уже есть несколько песен и клипов, а в "Инстаграм" певица привлекает своих поклонников яркими кадрами.

Во время карантина Соня Кей решила не только взбодрить пользователей фотографиями без бюстгальтера, но и поделиться своими мыслями.

"Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится", – написала брюнетка.

Поклонники восходящей звезды в комментариях расхвалили внешность родственницы Софии Ротару.

"Красотка Сонечка", "Огонь", "Крутое фото", "Умеешь удивить", "Потрясающая Сонечка", – написали они в "Инстаграм" артистки).

Недавно в знаменитой семье произошло несчастье. Умер муж сестры Софии Ротару – отец Сони Кей. Подробности похорон раскрыли близкие знаменитой "хуторянки".