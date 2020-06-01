Знаменитость показала стройную фигуру перед камерой

Мария Горбань не только успешная актриса, но и певица. Хитов у блондинки пока немного, но уже есть клипы. Муж артистки – профессиональный оператор – на карантине снял ее на видео у воды. В ролике звезда танцевала в купальнике перед супругом и позировала на песке.

В клипе на песню "В центре моей Вселенной" брюнетка предстала в необычном образе. На голове у кинозвезды был розовый парик, а в носу появился пирсинг. Для съемок она выбрала бежевый купальник, который практически сливался с цветом ее кожи.

"Мой визуальный гений решил мне забацать клип... И забацал", – написала звезда сериала "Кухня".

Результат работы супругов понравился немногим поклонникам. Сначала Горбань выложила видео в "Инстаграм", но получила много критики и закрыла комментарии.

Первые отзывы на клип Марии Горбань появились и на "Ютуб":

"Хорошая песня, красивая музыка, но клип так себе, ожидала большего", "Самая красивая!", "Очень нежно и красиво", "Песня классная, но клип вообще не о чем", – высказались в Сети.

Ранее муж снял Марию Горбань в бикини под водой.