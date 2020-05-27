Актриса показала видео из жаркой страны

Мария Горбань вспомнила о летнем отдыхе – в социальных сетях знаменитость опубликовала ролик, где она катится на велосипеде по берегу моря в одном купальнике. Оператор в этом время снимал звезду сзади. Позже стройная артистка вместе с подругами начала танцевать на побережье.

Видео актриса сериала "Кухня" разместила в своем "Инстаграм". Сейчас об отдыхе звезда может только мечтать. Во время самоизоляции она проводит время с родными и участвует в съемках нового проекта.

В социальных сетях Марии Горбань ролики из отпуска появляются не в первый раз. До этого знаменитость показала всем видео, которое снял ее муж под водой. Супруг красавицы запечатлел ее в бассейне в нескольких купальниках.

Поклонники Горбань не перестают восхищаться красотой знаменитости и ее стройной фигурой, секрет которой актриса не раскрыла, несмотря на просьбы комментаторов.

Ранее Мария Горбань показала стройную фигуру после слухов о пластике.