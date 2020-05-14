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Муж актрисы сериала "Кухня" снял ее в купальнике

Муж актрисы сериала "Кухня" снял ее в купальнике
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса показала кадры из бассейна

Мария Горбань похвасталась талантами супруга Кирилла Зоткина, который работает оператором. Муж кинозвезды часто снимает свою привлекательную  жену. Результатом его работы знаменитость поделилась в социальной сети – она выложила видео в купальнике, сделанное под водой.

Оператор снял, как звезда сериала "Кухня" плавала в бассейне в бикини, а затем и в закрытом купальнике. Кадры, очевидно, были сделаны во время отпуска пары.

"Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво меня", – подписала Горбань фото в "Инстаграм".

Пока одни пользователи завидовали, что рядом с актрисой всегда есть профессиональный оператор, поклонницы артистки не могли не заметить ее фигуру. Они всячески расхвалили стройное тело звезды "Кухни" и признались, что мечтают быть похожими на нее.

"Да, хорошо, когда есть хотя кто может сфотать нормально", "Глаз не оторвать", "Вы очень красивая", "Какая у вас красивая фигура", "Тело огонь", – восхищались подписчицы актрисы.

Кирилл Зоткин не раз снимал жену. На странице кинозвезды в соцсети не раз появлялись видео из ванны и многочисленные фото в купальнике.

Напомним, замуж за фотографа Мария Горбань вышла в 2016 году.

Дарья ПЕТРОВА

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