Поклонники сводят телеведущую с коллегой

Личная жизнь Юлии Барановской волнует многих. Знаменитость не раз признавалась, что очень хочет замуж и заявит о свадьбе публично. Пока же звезда только в поисках жениха. Ее подписчики в социальных сетях интересуются, рассматривала ли она кандидатуру Дмитрия Борисова в качестве супруга. Барановская решила поинтересоваться у знакомого, хотел бы он на ней жениться.

Ведущий программы "Пусть говорят" от прямого ответа ушел, однако поинтересовался мнением своих подписчиков в "Инстаграм" – устроил голосование в интернете. Большинство их них хотели бы, что Барановская и Борисов были вместе.

"Дима, а ты хотел бы на мне жениться?" – публично заговорила о замужестве бывшая Андрея Аршавина.

Личная жизнь Юлии Барановской после разрыва с футболистом остается в секрете. Однако сама знаменитость недавно призналась, что 2,5 года была в отношениях с мужчиной, однако сейчас они приняли решение расстаться. Назвать имя экс-возлюбленного девушка отказалась, заявив, что он известен в публичной сфере.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Юлия Барановская публично пристыдила Андрея Аршавина.