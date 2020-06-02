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Жениться или нет: телеведущий спросил у россиян о свадьбе с Барановской

Жениться или нет: телеведущий спросил у россиян о свадьбе с Барановской
Юлия Барановская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Поклонники сводят телеведущую с коллегой

Личная жизнь Юлии Барановской волнует многих. Знаменитость не раз признавалась, что очень хочет замуж и заявит о свадьбе публично. Пока же звезда только в поисках жениха. Ее подписчики в социальных сетях интересуются, рассматривала ли она кандидатуру Дмитрия Борисова в качестве супруга. Барановская решила поинтересоваться у знакомого, хотел бы он на ней жениться.

Ведущий программы "Пусть говорят" от прямого ответа ушел, однако поинтересовался мнением своих подписчиков в "Инстаграм" – устроил голосование в интернете. Большинство их них хотели бы, что Барановская и Борисов были вместе.

"Дима, а ты хотел бы на мне жениться?" – публично заговорила о замужестве бывшая Андрея Аршавина.

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Личная жизнь Юлии Барановской после разрыва с футболистом остается в секрете. Однако сама знаменитость недавно призналась, что 2,5 года была в отношениях с мужчиной, однако сейчас они приняли решение расстаться. Назвать имя экс-возлюбленного девушка отказалась, заявив, что он известен в публичной сфере. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Юлия Барановская публично пристыдила Андрея Аршавина. 

Дарья ПЕТРОВА

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