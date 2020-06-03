Бывшая Андрея Аршавина отмечает праздник в условиях карантина

У Юлии Барановской 3 июня – день рождения. Однако к данным о ее возрасте есть много вопросов. На большинстве сайтов указано, что красавица родилась в 1985 г., а сейчас ей исполняется 35 лет. Но на официальном сайте телеведущей указан другой год рождения – 1980-й, значит, ей уже 40 лет.

Сама звезда экрана в свой праздник написала о себе в "Инстаграм", где тоже умолчала о возрасте. Друзья экс-возлюбленной Андрея Аршавина нигде не указали, сколько лет исполнилось знаменитости.

Возможно, Барановская действительно скрывает дату рождения, чтобы сбросить себе пару лет. Или все дело в банальной ошибке, которую допустили редакторы сайта.

В любом случае, Юлия прекрасно выглядит и кажется подписчикам молодой и энергичной, о чем и они и написали в социальной сети.

Сама телеведущая отметила, что к своим годам приняла себя и все о себе знает. "Знаю свои слабые стороны, свое отношение к тем или иным поступкам, и, знаете, я поняла, что это круто: ты можешь быть честной сама с собой" - написала она в "Инстаграм".

Ранее "Утро.ру" рассказало, как Юлия Барановская рассталась с возлюбленным после двух лет отношений.