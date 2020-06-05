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Каменских в дырявой кофте похвасталась плоским животом

Каменских в дырявой кофте похвасталась плоским животом
Настя Каменских. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники жены рэпера Потапа восхищаются ее фигурой

Настя Каменских похвасталась тонкой талией в социальной сети. Знаменитость надела на себя обтягивающие кофту с дырками и позировала перед камерой. При этом плоский живот артистки оказался на виду.

Украинская звезда опубликовала фотографии в "Инстаграм", где поклонники сразу же забросали ее комплиментами и попросили раскрыть секрет стройного тела. Каменских поделилась некоторыми рекомендациями в прямом эфире.

Например, звезда рассказала, что позволяет себя выпить только одну чашку кофе и чая в день, при этом молоко не добавляет. Основной напиток в рационе Каменских – это обычная вода. Есть звезда старается небольшими порциями, но четыре – пять раз в день. По мнению певицы, это помогает разгонять метаболизм.

Тело знаменитости вызывает восторг не только у поклонников, но и у ее супруга. Рэпер Потап в прямом эфире сделал ей комплимент: "у Насти тело 16-летней девочки".

Также Каменских не забывает о спорте – регулярно тренируется и даже записывает видео с упражнениями. Артистка показывала секретный элемент для ягодиц и упражнения для рук.

Ране "Утро.ру" показало фото Насти Каменских в лифчике с цепями. 

Дарья ПЕТРОВА

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