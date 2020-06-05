Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Настя Каменских похвасталась тонкой талией в социальной сети. Знаменитость надела на себя обтягивающие кофту с дырками и позировала перед камерой. При этом плоский живот артистки оказался на виду.
Украинская звезда опубликовала фотографии в "Инстаграм", где поклонники сразу же забросали ее комплиментами и попросили раскрыть секрет стройного тела. Каменских поделилась некоторыми рекомендациями в прямом эфире.
Например, звезда рассказала, что позволяет себя выпить только одну чашку кофе и чая в день, при этом молоко не добавляет. Основной напиток в рационе Каменских – это обычная вода. Есть звезда старается небольшими порциями, но четыре – пять раз в день. По мнению певицы, это помогает разгонять метаболизм.
Тело знаменитости вызывает восторг не только у поклонников, но и у ее супруга. Рэпер Потап в прямом эфире сделал ей комплимент: "у Насти тело 16-летней девочки".
Также Каменских не забывает о спорте – регулярно тренируется и даже записывает видео с упражнениями. Артистка показывала секретный элемент для ягодиц и упражнения для рук.
Ране "Утро.ру" показало фото Насти Каменских в лифчике с цепями.
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели
За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека