СМИ: Алибасова экстренно увезли в психушку

СМИ: Алибасова экстренно увезли в психушку
Бари Алибасов. Фото: her birthday Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер группы "На-На" находится в нестабильном состоянии

Журналисты узнали, что Бари Алибасова доставили в психиатрическую клинику. Сообщается, что артист находился в одной из московских больниц, однако было решено перевезти его в другую.

Как уточняют авторы телеграм-канала Mash, нестабильное психическое состояние продюсера "На-На" связано с принимаемыми им препаратами – медицинскими или иными, не уточняют.

Напомним, в начале июня Муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной таинственно исчез прямо перед днем рождения. Родственники пытались выяснить местонахождение Бари Каримовича, а потом стало известно, что все это время он был в больнице.

Ольга Шукшина 15 июня рассказала, что сын Алибасова увез его в больницу, где продюсеру ставят капельницы. С тех пор новостей об артисте не появлялось. 

Дарья ПЕТРОВА

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