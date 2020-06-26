Продюсер группы "На-На" находится в нестабильном состоянии

Журналисты узнали, что Бари Алибасова доставили в психиатрическую клинику. Сообщается, что артист находился в одной из московских больниц, однако было решено перевезти его в другую.

Как уточняют авторы телеграм-канала Mash, нестабильное психическое состояние продюсера "На-На" связано с принимаемыми им препаратами – медицинскими или иными, не уточняют.

Напомним, в начале июня Муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной таинственно исчез прямо перед днем рождения. Родственники пытались выяснить местонахождение Бари Каримовича, а потом стало известно, что все это время он был в больнице.

Ольга Шукшина 15 июня рассказала, что сын Алибасова увез его в больницу, где продюсеру ставят капельницы. С тех пор новостей об артисте не появлялось.