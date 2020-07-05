Как с Заворотнюк: дурные вести о Хазанове переполошили народ

Как с Заворотнюк: дурные вести о Хазанове переполошили народ
Геннадий Хазанов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Накануне появились сообщения о смерти народного артиста РСФСР

Знаменитый советский и российский артист Геннадий Хазанов умер – такую пугающую статью опубликовало одно из СМИ после того, как стало известно о его госпитализации.

Поклонники знаменитости схватились за сердце – ранее журналисты сообщили, что руководителю Театра эстрады стало плохо, у него случился приступ удушья . Пришлось вызывать скорую, а после артиста увезли в больницу. Однако в окружении Хазанова заявили, что с ним все в порядке, он жив-здоров и проходит в больнице плановое обследование. Сообщением о смерти помощники Геннадия Викторовича были крайне возмущены – подобные новости сильно его расстраивают.

"Это дегенераты пишут",

– негодует Табриза Шахиди. Его цитирует Телепрограмма.

Пресс-секретарь Хазанова Карина Захарова напомнила, что Хазанов ранее сам сказал, что с ним все в порядке. О состоянии артиста сообщали и в театре. На сайте говорится, что он проходит в клинике плановое обследование. Сведения о диагнозе Геннадия Викторовича – нестабильной стенокардии – не подтвердились.

 

Отметим, что знаменитостей СМИ хоронили неоднократно. Так, ранее на журналистов обиделся Александр Буйнов, подробности погребения которого раскрыли на днях. Он обратился к поклонникам в Инстаграм и спросил, хоронили ли их при жизни. Не менее жуткие слухи регулярно появлялись и об Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием. Чего только не писали – и что могила осталась бесхозной, и что актрису похоронили тайно. К счастью, со звездой сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке. Ранее появилась информация, что артистка пошла на поправку и даже скоро начнет сниматься в кино.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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