Новая возлюбленная Авербуха получила множество комплиментов от поклонников

Елизавета Арзамасова вот уже несколько дней находится в центре всеобщего внимания из-за известия о том, что у нее роман с известным фигуристом. Теперь подписчики обсуждают не только личную жизнь актрисы, но и ее новое фото, на котором она позирует без пиджака.

Вероятно, артистка скинула верхнюю часть костюма и осталась перед фотографом в коротком кружевном топе. От комментариев к снимку в "Инстаграм" Арзамасова отказалась, зато пользователи молчать не стали.

Подписчики оставили множество комплиментов в аккаунте красавицы и отметили ее хорошую растяжку.

"Сколько страсти", "Драйвовая", "Шикарная, красивая девушка! Счастья Вам, вы очень добрая!", "Волшебно получилось", "Какая красоточка", "Лиза, ты классная, не слушай хейтеров", "Это слишком потрясно", – написали в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены).

Также пользователи поддерживают Елизавету Арзамасову. После новостей о ее романе с тренером по фигурному катанию на девушку начали нападать в Сети, критикуя и давай советы. Однако сама звезда "Папиных дочек" резко пресекла подобные сообщения и заявила, что не намерена рассказывать о своей личной жизни.

В похожей ситуации оказалась и другая актриса сериала про сестер Васнецовых. Мирославу Карпович подозревают в связи с Павлом Прилучным, который совсем недавно развелся с женой.