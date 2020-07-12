На наследника продюсера группы "На-На" собираются писать заявление в полицию

Бывший директор Бари Алибасова попал под горячую руку его сына. Якобы родственник артиста напал на Андрея Назарова на съемках очередного ток-шоу, пишут журналисты.

По версии пострадавшего, Алибасов-младший не смог сдержаться после слов, сказанных экс-помощником отца и избил его прямо в студии – ударил головой об стол. В итоге Назарову потребовалась помощь врачей, которые наложили ему несколько швов.

Теперь мужчина намерен обратиться с заявлением в полицию на наследника Алибасова, пишет Телеграм-канал "112".

Конфликты в семье Алибасовых по-прежнему не утихают. Сначала продюсер разбирался со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры, которую она переписала на него.

Теперь сын звезды занимается другим вопросом. Наследник утверждает, что продюсера спаивали, из-за чего у него начались большие проблемы со здоровьем. Бари Алибасов-младший выразил мнение, что сейчас его родственник практически невменяем, а на восстановление потребуются сотни тысяч рублей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что пропавший Бари Алибасов оказался в психиатрической клинике.