О судьбе исполнителей после популярного конкурса - в материале "Утро.ру"

Телепрограмма "Утренняя звезда", которая начала выходить в 1991 г., открыла немало талантливых исполнителей. Многие из артистов популярны и сейчас, спустя 18 лет после закрытия шоу. Как прославились звезды российского шоу-бизнеса и что с ними стало сейчас – в материале "Утро.ру".

В 1995 г. благодаря передаче появилась такая певица, как Ани Лорак – именно на съемках Каролина Куек взяла псевдоним, а после – стала известной артисткой. За время своей карьеры звезда выпустила более десятка альбомов, получила различные почетные награды, а также заняла второе место на "Евровидении".

Сейчас Ани Лорак нередко замечают в компании Сергея Лазарева – еще одного экс-участника "Утренней звезды". Некоторые поклонники даже приписывают знаменитостям роман.

Вслед за украинской певицей в телепрограмме появилась еще одна будущая знаменитость – Пелагея. Артистка уже в десять лет подписала своей первый контракт с музыкальной компанией и получила широкую известность благодаря романсам и русским народным песням.

В этом году бывшая наставница "Голоса" разводится с мужем Иваном Телегиным. Звездная пара делит имущество.

А вот судьба Юлии Началовой, которая стала победительницей "Утренней звезды" в 1992 г., сложилась трагически. Певица с детства начала ездить в туры, совмещая карьеру с учебой.

Последние годы жизни артистка боролась с подагрой и умерла в 38 лет от заражения крови. На могиле певицы установили памятник с цитатой из песни, которую она исполняла в телешоу.

Известный благодаря своим скандальным романам Прохор Шаляпин до "Фабрики звезд" также выступал в "Утренней звезде". На конкурсе певец занял третье место.

Около пяти лет назад артист развелся с 64-летней Ларисой Копенкиной, в чьей компании его недавно заметили вновь.

В начале своего творческого пути в телешоу побеждала и Валерия – именно такой псевдоним за год до этого придумали Алла Перфилова с продюсером Александром Шульгиным. При этом правила конкурса певица нарушила: на тот момент ей уже было 24 года, хотя выступали в программе исполнители моложе 22 лет.

С самого начала Валерия активно ездит на гастроли. Сейчас певица замужем за Иосифом Пригожиным, который недавно оказался в центре скандала.

Ранее "Утро.ру" писало о судьбе актеров из "Ночного дозора".