"Вкачивают в лицо литры яда": Гузеева вспомнила о своем страхе

"Вкачивают в лицо литры яда": Гузеева вспомнила о своем страхе
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не может отважится на поход к пластическому хирургу

В свой 61 год Лариса Гузеева продолжает радовать поклонников красотой – по их признаниям, звезда "Жестокого романса" выглядит довольно хорошо. Однако сама актриса подумывает о вмешательстве специалистов в свой внешний вид. 

Гузеева поделилась с подписчиками, что поход к хирургу она уже долгое время откладывает, хотя она испытывает страх перед старением. По ее словам, естественное увядание является для женщин настоящим проклятием, особенно если они зарабатывают деньги благодаря своей внешности. 

Артистка отметила, что многие ее знакомые шли на отчаянные меры, чтобы вернуть былую красоту, однако к хорошему эффекту это не приводило. 

"Ложатся под нож или вкачивают в лицо литры яда. Результат один: моложе никто не становится, но выглядят, как живые", – делится она со своими поклонниками в "Инстаграм". 

Подписчики решили вступить со звездой в полемику, возмутившись утверждением, что естественное старение – проклятье для женщины. 

"Почему европейские женщины этим не заморачиваются? Почему молодежь может в инете послать женщину в возрасте "иди носки вяжи"? ", – спрашивают звезду в комментариях. Гузеева ответила радикально, обозвав всех, кто позволяет себе нелестные высказывания в адрес женщин в возрасте. 

К слову, в соцсетях Лариса Гузеева довольно активно общается с поклонниками. Ранее ее возмутило замечание одного из подписчиков, который сравнил актрису с алкоголичкой. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 15 июля 2020 года

Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов

Россияне начали массово откладывать выход на пенсию

Таким образом люди пытаются повысить размер выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей