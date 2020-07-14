Актриса не может отважится на поход к пластическому хирургу

В свой 61 год Лариса Гузеева продолжает радовать поклонников красотой – по их признаниям, звезда "Жестокого романса" выглядит довольно хорошо. Однако сама актриса подумывает о вмешательстве специалистов в свой внешний вид.

Гузеева поделилась с подписчиками, что поход к хирургу она уже долгое время откладывает, хотя она испытывает страх перед старением. По ее словам, естественное увядание является для женщин настоящим проклятием, особенно если они зарабатывают деньги благодаря своей внешности.

Артистка отметила, что многие ее знакомые шли на отчаянные меры, чтобы вернуть былую красоту, однако к хорошему эффекту это не приводило.

"Ложатся под нож или вкачивают в лицо литры яда. Результат один: моложе никто не становится, но выглядят, как живые", – делится она со своими поклонниками в "Инстаграм".

Подписчики решили вступить со звездой в полемику, возмутившись утверждением, что естественное старение – проклятье для женщины.

"Почему европейские женщины этим не заморачиваются? Почему молодежь может в инете послать женщину в возрасте "иди носки вяжи"? ", – спрашивают звезду в комментариях. Гузеева ответила радикально, обозвав всех, кто позволяет себе нелестные высказывания в адрес женщин в возрасте.

К слову, в соцсетях Лариса Гузеева довольно активно общается с поклонниками. Ранее ее возмутило замечание одного из подписчиков, который сравнил актрису с алкоголичкой.