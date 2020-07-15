Звезда опубликовала забавный ролик

Анна Седокова вместе с возлюбленным Янисом Тиммой и детьми сейчас отдыхает в США. Находясь за границей, знаменитость не перестает делиться с подписчиками рассказом о том, как проходит ее день. Например, сегодня в блоге певицы появилось забавное видео с маленьким сыном Гектором, поведение которого очень удивило звезду.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" снимала на камеру, как вместе с ребенком заходила в дом. В этот момент мальчик резко убежал от мамы и начал кричать.

"Я знаю этого мальчика? Это не мой ребенок",

– говорит Анна на видео.

В ролик попал младший ребенок певицы – сын Гектор, который появился на свет в 2017 году. Замуж за его отца – бизнесмена Артема Комарова – артистка не вышла. После рождения малыша влюбленные расстались.

Также Седокова воспитывает двух дочек. Алину знаменитость родила в 2004 году от супруга-футболиста Валентина Белькевича. Семейные отношения пары были непростыми: красавица не раз ловила его в ночных клубах. В 2006-м влюбленные развелись, а в 2014 году мужчины не стало.

Вторым мужем был Максим Чернявский. Бизнесмен и участник шоу "Холостяк" после развода с артисткой стал один воспитывать их дочь Монику. Видеть наследницу, родившуюся в 2011 году, певица может только на каникулах, так как она проживает в США.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анна Седокова пострадала на съемках. Артистка упала лицом на асфальт.