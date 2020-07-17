Артист показал необычные изменения во внешности

Прохор Шаляпин выложил с социальные сети новый снимок. На нем бывший Виталины Цымбалюк-Романовской сидит на диване и крупным планом снимает себя. В глаза сразу бросаются огромные уши певца. Переживать за внешность знаменитости не стоит – все изменения появилась из-за использования фильтров на телефоне.

Фото было опубликовано в сторис в "Инстаграм" Шаляпина, поэтому пользователи не смогли высказать, что думают о выросших ушах певца.

Прохор Шаляпин уже не раз удивлял поклонниц неожиданные преображениями. Например, однажды он снял видео в макияже, парике и женских украшениях. Как оказалось, тогда музыкант изображал свою бывшую девушку Анну Калашникову, хотя сам сказал, что стал похож на Надежду Бабкина.

А после музыкант опубликовал новое фото в строгом костюме и с укладкой. Только комментаторы посчитали, что Шаляпин выглядит очень мужественно и вполне может стать президентом страны.

Ранее "Утро.ру" показывало фото Прохора Шаляпина рядом с молодой полуголой девушкой. В интернете предполагают, что артисту надоели взрослые женщины.