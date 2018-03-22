Бойкот больно ударил по украинским биатлонистам

Киев подставил своих атлетов

Украинские власти запретили своим спортсменам выступать на любых соревнованиях, проходящих в России, однако это решение срикошетило в них самих.

В Тюмени проходит заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сборные сражаются не только за медали, но и за квоту атлетов, которых можно выставить на старт гонки, на следующий год. Мужская команда занимала в общем зачете перед российскими соревнованиями восьмое место. После первых же гонок в Тюмени Украина и Чехия, бойкотирующие эти старты, опустились на 10 и 11 строчку соответственно, пропустив вперед Словению и Швейцарию.

В следующем сезоне в гонке смогут участвовать лишь 4 украинца, а максимальная возможная квота составляет 8 человек, которую смогли получить россияне заняв, 4 место в зачете. Незалежная сама лишает себя возможных наград и упрощает борьбу, поэтому не удивительно, что из страны уезжают многие атлеты.

При этом в прошлом году спортсмены заняли 6 место и получили квоту в 5 человек.

Украина 13 марта временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России.