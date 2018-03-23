Украинская биатлонистка разочаровалась в стране

Спортсменка не считает бойкот разумным

Украинская биатлонистка Вита Семеренко рассказала о своем отношении к решению правительства, которое запретило своим спортсменам участвовать в любых соревнованиях в России.

Бойкот уже больно ударил по Незалежной, которая из-за пропуска этапа Кубка мира в Тюмени лишилась увеличенной квоты атлетов на следующий сезон. Семеренко призналась, что Киев не решил проблему игнорированием турниров, а только усугубил ее.

"О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего", – цитирует ее "Спорт-Экспресс".

При этом биатлонистка подчеркнула, что гонки в Тюмени для нее являются обычным соревнованием, на котором она выступает уже больше 15 лет.

Несмотря на то что Семеренко не поддерживает бойкот, она продолжит свое выступление за страну и не станет переходить в российскую сборную.

"Не вижу смысла сейчас об этом говорить. Я вполне смогла себя реализовать в составе сборной Украины", – добавила она.

Украина 13 марта временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России.