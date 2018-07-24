Работа рулевого нашей футбольной команды не осталась незамеченной экспертами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попал в список кандидатов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте пресс-служба организации во вторник, 24 июля.

Помимо россиянина, другими претендентами на награду стали главные тренеры сборной Франции Дидье Дешам и Хорватии Златко Далич, под руководством которых их национальные команды вышли в финал ЧМ-2018, и наставники сборных Бельгии и Англии – Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт. Бельгийцы с англичанами, напомним, добрались до полуфиналов, но в итоге играли в матче за третье место, где победу одержали "Красные дьяволы".

Также среди номинантов есть клубные специалисты: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Эрнесто Вальверде ("Барселона") и Зинедин Зидан ("Реал").

Отмечается, что список составлен за достижения наставников в период с 3 июля 2017 г. по 15 июля 2018 г., аккурат в этот день был сыгран финальный мачт чемпионата мира в России.

Церемония вручения наград ФИФА состоится 24 сентября в Лондоне.

На домашнем мундиале сборная России под руководством Черчесова показала свой лучший результат в новейшей истории – команда дошла до четвертьфинала, проиграв хорватам в серии послематчевых пенальти. Зато в 1/8 финала россияне одолели испанцев.