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Отдых в бархатный сезон сильно подорожал

Отдых в бархатный сезон сильно подорожал
Фото: www.globallookpress.com
За рубежом проводить отпуск дорого, дома - скучно

Интерес россиян к путешествиям по родной стране ослаб. Такой вывод можно сделать из данных онлайн-сервиса Level.Travel.

Так, в текущем году отдых на отечественных курортах летом выбрали всего 11% граждан, хотя в прошлом году их было на 2 п.п. больше, передает "Лента" со ссылкой на релиз турсервиса.

Осенью большинство россиян тоже предпочли отправиться за границу, их не смутил даже сильный скачок цен. Например, поездка в Грецию в сентябре-начале октября 2019 г. обошлась в среднем на 21,5% дороже, чем туда же в бархатный сезон-2018, а в Тунис – на 6% дороже.

Ранее "Утро" писало о самых дешевых авиабилетах.

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