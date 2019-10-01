За рубежом проводить отпуск дорого, дома - скучно

Интерес россиян к путешествиям по родной стране ослаб. Такой вывод можно сделать из данных онлайн-сервиса Level.Travel.

Так, в текущем году отдых на отечественных курортах летом выбрали всего 11% граждан, хотя в прошлом году их было на 2 п.п. больше, передает "Лента" со ссылкой на релиз турсервиса.

Осенью большинство россиян тоже предпочли отправиться за границу, их не смутил даже сильный скачок цен. Например, поездка в Грецию в сентябре-начале октября 2019 г. обошлась в среднем на 21,5% дороже, чем туда же в бархатный сезон-2018, а в Тунис – на 6% дороже.

Ранее "Утро" писало о самых дешевых авиабилетах.