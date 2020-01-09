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Су-57 воскресит только война

Су-57 воскресит только война
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Западе рассказали о будущем истребителя

Российский Су-57 хоть и не будет в ближайшее время поступать "пачками" в ВКС, но благодаря испытаниям в Сирии просто должен стать боеспособным истребителем.

Авария первого серийного образца в конце декабря несомненно затормозит программу, но не остановит ее. ЧП случались и с советскими истребителями, в том числе с Су-27, не говоря уже об американских F-16 и F-15.

Как полагают авторы The National Interest, в замедлении программы Су-57 во-многом виноват экономический спад в России, вызванный санкциями. Кроме того, "пятьдесят седьмой" – это абсолютно новая машина, а не Су-35С, хорошо знакомый летчикам и конструкторам по классическому планеру "Фланкера". В результате России трудно потянуть дорогую машину и заказать сразу сотни истребителей, как это делает Пентагон.

Но постепенно Су-57 пробьется в ВКС. Истребитель хоть как-то, но уже опробован на Ближнем Востоке, а это значит, что теоретически его могут закупить Саудовская Аравия и даже Иран. Сейчас важнее всего решить вопрос с двигателем второго этапа, а также наладить надежную работу систем, в том числе вооружения. Затем самолет интегрируют в систему ВКС.

Минобороны ранее опубликовало видеоролик, где Су-57 летит вместе с беспилотником "Охотник", однако в первую очередь самолет будет работать с другими истребителями , а также прикрывать бомбардировщики. Пока этого широкой общественности не показывают, демонстрируя лишь полеты прототипов. Только реальный боевой опыт и полеты в зоне конфликта, например, в Сирии, вдохнут жизнь в программу истребителя.

Ранее стало известно, чтоИндия вместо Су-57, скорее всего, купит  однодвигательные американские F-35, хотя российские истребители обошли их по всем параметрам.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость макс
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В СССР после того как сделали дело сообщали об этом. В современной России одни обещание,хвастовство и безудержный треп!
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