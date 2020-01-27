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Су-57 и "Охотник" заслужили наибольшее доверие на Западе

Су-57 и "Охотник" заслужили наибольшее доверие на Западе
Фотоmil.ru/
Остальные программы выглядят блефом или планами на далекое будущее

На Западе продолжают давать оценку амбициозным российским проектам в области вооружения и военной техники. С годовым военным бюджетом всего в $70 млрд, что составляет десятую часть от того, что есть у Пентагона, Россия старается не уступать США и отвечать на каждый их выпад.

Программа Су-57, несмотря на многочисленные проблемы и аварию истребителя в конце года, предполагает производство 76 самолетов. Несмотря на то что F-22 и F-35 давно выполняют боевые задачи, а российская машина еще проходит испытания, это серьезная заявка. Достаточно вспомнить, кто, кроме Америки, делает истребители пятого поколения. Есть еще Китай, но у их J-20 до сих пор не все прояснилось с двигателем.

Кроме того, Россия собирается построить стелс-бомбардировщик и даже авианосец по чертежам недостроенного "Ульяновска". Как считает эксперт Центра военно-морского анализа США Сэмиэль Бендетт, в конечном итоге, эта техника будет построена, так как это вопрос национального престижа РФ. Уже другой вопрос – когда это будет.

Су-57, с точки зрения журнала The National Interest, слишком активно рекламировался в российских СМИ, и обратной дороги теперь просто нет. Истребитель два раза летал в Сирию, его "агрессивно" пытались продать в Турцию, но безуспешно. Эрдоган до сих пор надеется получить F-35.

Затем Минобороны опубликовало сначала фотографии, а затем и видео полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник", в том числе, вместе с Су-57.

Несколько более пессимистично Бендент смотрит на разработку стелс-бомбардировщика ПАК-ДА. Скорее всего, дата поступления машины в войска будет сдвинута вправо, потому что создать новую машину с нуля за семь лет вряд ли получится, хотя теоретически можно.

А вот построить авианосец Россия в ближайшее время вряд ли сможет, так как такие затраты Москве сейчас просто не по карману. По мнению эксперта, "Адмирал "Кузнецов" еще походит после ремонта.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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