Су-57 и "Охотник" заслужили наибольшее доверие на Западе
На Западе продолжают давать оценку амбициозным российским проектам в области вооружения и военной техники. С годовым военным бюджетом всего в $70 млрд, что составляет десятую часть от того, что есть у Пентагона, Россия старается не уступать США и отвечать на каждый их выпад.
Программа Су-57, несмотря на многочисленные проблемы и аварию истребителя в конце года, предполагает производство 76 самолетов. Несмотря на то что F-22 и F-35 давно выполняют боевые задачи, а российская машина еще проходит испытания, это серьезная заявка. Достаточно вспомнить, кто, кроме Америки, делает истребители пятого поколения. Есть еще Китай, но у их J-20 до сих пор не все прояснилось с двигателем.
Кроме того, Россия собирается построить стелс-бомбардировщик и даже авианосец по чертежам недостроенного "Ульяновска". Как считает эксперт Центра военно-морского анализа США Сэмиэль Бендетт, в конечном итоге, эта техника будет построена, так как это вопрос национального престижа РФ. Уже другой вопрос – когда это будет.
Су-57, с точки зрения журнала The National Interest, слишком активно рекламировался в российских СМИ, и обратной дороги теперь просто нет. Истребитель два раза летал в Сирию, его "агрессивно" пытались продать в Турцию, но безуспешно. Эрдоган до сих пор надеется получить F-35.
Затем Минобороны опубликовало сначала фотографии, а затем и видео полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник", в том числе, вместе с Су-57.
Несколько более пессимистично Бендент смотрит на разработку стелс-бомбардировщика ПАК-ДА. Скорее всего, дата поступления машины в войска будет сдвинута вправо, потому что создать новую машину с нуля за семь лет вряд ли получится, хотя теоретически можно.
А вот построить авианосец Россия в ближайшее время вряд ли сможет, так как такие затраты Москве сейчас просто не по карману. По мнению эксперта, "Адмирал "Кузнецов" еще походит после ремонта.
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