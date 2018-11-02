Шоколадный магнат провернул великолепную операцию по спасению добра

Имущество кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко, благополучно вывезено на территорию Незалежной. Майно, как сказали бы украинцы, спасено.

Как сообщает телеканал "1+1" в сюжете программы "Грошi", еще 17 и 25 января 2018 г. из Липецка отправили два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий, общей стоимостью около 10 млрд гривен (более 23 млрд руб). Согласно таможенным документам, технику отправили по адресу киевского офиса Roshen.

В репортаже утверждается, что это не единственный случай эвакуации оборудования с липецкой фабрики в Киев. Как следует из обнародованных в сюжете таможенных документов, 16 марта 2016 г. из России вывезли холодильники, теплообменники и насосы. А годом ранее на Украину отправились потоковые линии, заворачивающие машины и линии упаковывания.

Напомним, пан Порошенко не раз говорил, что до вооруженного конфликта в Донбассе у него был бизнес в РФ, однако после 2014-го он был арестован. При этом глава государства никогда не упоминал, что оборудование из фабрики в Липецке вывезли.

Российский суд в апреле 2015 г. арестовал имущество порошенковского предприятия в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 млн руб за счет незаконного возмещения НДС. Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м.

Тема майна пана Порошенко в Липецке с новой силой стала актуальна после того, как правительство РФ утвердило ответные санкции в адрес Киева, и в черных списках украинцы не обнаружили ни президента-бизнесмена, ни его фабрики. Это весьма беспокоит лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которая является явной фавориткой будущей президентской гонки. Как же так?! Возмущается она. Депутат Верховной рады считает, что Москва таким образом разоблачила коррумпированные власти Незалежной, в том числе главу государства.

"Эта грязная стратегия президента, которая говорит о том, что он якобы патриот, единственный спаситель Украины, а остальные – "рука Кремля", разрушилась. Предприятия Roshen и все, что с ними связано, не вошли в список, а те, кто вошли, – это четко понятные фамилии, понятно, за что их внесли. Это все поставило политические обстоятельства на свои места", – заявила пани Тимошенко в пятницу на пресс-конференции во Львове.

Попавшая под пресс ограничений, "газовая принцесса" возвестила электорат, что ей "нечего бояться санкций", поскольку у нее "нет других дел, кроме становления мира на Украине".

По мнению лидера партии, украинцы должны очень внимательно проанализировать данные обстоятельства и сделать выводы, "где есть политические технологии, чтобы не допустить возможности возрождения Украины, а где глубоко коррумпированные руководители государства, которые погрязли в связях с РФ, и кто есть патриот".