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Конец газовой сказке: "Газпрому" предрекли тяжелые времена

Конец газовой сказке: "Газпрому" предрекли тяжелые времена
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российскому поставщику придется перезаключать контракты с покупателями в Европе

Срок действия ряда договоров "Газпрома" с европейскими странами истекает. В период с 2021-го по 2024 г. российской компании придется вести переговоры как минимум с Болгарией, Сербией, Италией, Нидерландами, Турцией, Венгрией. При этом нынешняя ситуация на рынке такова, что "Газпром" вынужден идти на серьезные уступки, чтобы сбыть свой товар.

Даже старые клиенты, которых Москва снабжает газом с 60-х гг. прошлого века, намерены биться за понижение ставок по долгосрочным контрактам. Те же страны, у которых есть политические разногласия с РФ, вообще заявляют о прекращении сотрудничества. Например, Польша уже сообщила, что после 2022 г. будет покупать СПГ у США, а не российский трубопроводный газ.

"Европа резко увеличила закупки СПГ, так что переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов будут жесткими", – приводит "Коммерсант" мнение аналитика по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергея Капитонова.

Этот прогноз уже находит подтверждение. В частности, сейчас на финальную стадию вышли переговоры РФ с Болгарией. По некоторым данным, новые поставки окажутся для болгар значительно дешевле, чем были до сих пор.

В последние годы Россия существенно нарастила объем поставок газа в Европу. Однако статистика за январь 2020 г. показала начало обратной тенденции.

Николай ВИКТОРОВ

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