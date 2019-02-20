Тихое нападение: Нибиру убьет людей за 18 часов

Пришельцы атакуют человечество с помощью бактериального оружия 23 февраля

Специалисты наконец смогли узнать тайный план жителей "Звезды смерти", которые совсем не собираются уничтожать Землю. Оказывается, инопланетяне захватят нашу планету, так как их дом погибает. Согласно стратегии аннунаков, люди умрут от опасных веществ, которые распылят в небе, при этом все другие живые организмы, в том числе растения, останутся невредимы.

Конспирологи уже давно полагают, что внеземная цивилизация хочет сделать Землю своим новым пристанищем, так как планета Х исчерпала все свои ресурсы для нормальной жизни. Недавно ученые смогли найти этому доказательство, расшифровав загадочные сигналы из космоса. Через три дня, то есть 23 февраля, Нибиру, которая уже давно находится в пределах Солнечной системы, приблизится на максимальное расстояние к нашей планете, чтобы сбросить на материки и океаны бактериальное оружие. Контакт с ним убьет любого за 18 часов. А эти опасные микроорганизмы самоликвидируются после того, как умрет последний человек.

Как сообщает портал VistaNews, ученые в срочном порядке создают антидоты, надеясь, что хоть один из них сможет спасти человечество. Ситуация усугубляется тем, что у исследователей нет материала этого оружия, которое могло бы им помочь. При этом инопланетяне уверены, что произвести противоядие невозможно.