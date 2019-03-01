Взрывная волна из Кашмира уничтожит весь мир

Конфликт Индии и Пакистана может привести к ядерной зиме

Обмен ядерными ударами между Дели и Исламабадом приведет к необратимым негативным последствиям по всей Земле. Об этом предупредили в Национальном центре атмосферных исследований США. Использование всего лишь нескольких бомб в одном регионе вызовет глобальное изменение климата, всеобщий голод и вымирание.

От взрывной волны при детонировании ядерного заряда возникают огненные смерчи, которые уничтожают населенные пункты и природу на много километров от эпицентра взрыва. Радиация и сильное повышение температуры убивают и выжигают все вокруг. Копоть и дым поднимаются высоко в атмосферу, закрывая Землю от солнечных лучей, приводит Business Insider мнение ученых.

Если Индия и Пакистан взорвут по 50 зарядов, что составляет менее половины их предполагаемого ядерного запаса, в стратосферу попадет до 5 млн т мелких зараженных частиц. Этого хватит, чтобы создать непроницаемую оболочку вокруг всей планеты, и на Земле начнется ядерная зима. Через несколько десятилетий взвесь осядет, но за это время озоновый слой истончится на 30%, предупреждают специалисты.

Тянущийся с 1947 г. территориальный конфликт между Индией и Пакистаном обострился 27 февраля, когда районе демаркационной линии в Кашмире были сбиты два самолета индийских ВВС. Обе страны обладают ядерным оружием, хотя и не входят в официальный ядерный клуб.