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Пакистан сбил два индийских самолета

Воздушные суда якобы нарушили линию контроля

Истребители, нарушившие воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, были сбиты пакистанскими ВВС. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

По словам военного, военно-воздушных сил Пакистана нанесли серию ударов по индийским позициям. В ответ два самолета индийских ВВС нарушили линию контроля – фактическую границу, разделяющую две страны в Кашмире. После этого по ним был открыт огонь.

"ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой – в районе линии контроля",

написал генерал-майор в своем Twitter.

В Министерстве иностранных дел Пакистана отметили, что целью нанесения воздушных ударов по индийским военным самолетам была демонстрация "желания и готовности к самообороне". По предварительным данным, в результате инцидента погибли два индийских пилота. По другим сведениям, один из пилотов выжил, он взят под стражу.

Индия пока не подтверждает официально потерю своих самолетов. Местные СМИ сообщают о том, что сегодня утром индийские ВВС перехватили по меньшей мере три пакистанских самолета в воздушном пространстве штата Джамму и Кашмир. После того как истребители попытались вторгнуться в воздушное пространство Индии, в ответ по тревоге в воздух поднялись самолеты ВВС Индии. В результате пакистанцы вынуждены были повернуть обратно, передает The Times of India.

По неподтвержденным с пакистанской стороны сведениям, Индия сбила один пакистанский F-16.

Воздушные инциденты произошли на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек. В ответ пакистанские ВВС нанесли удар по индийской территории.

Андрей ФИЛАТОВ
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