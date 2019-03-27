Пассажиры MH370 погибли из-за груза на борту

Пожар в грузовом отсек привел к авиакатастрофе

Бесследно пропавший в 2014 г. малайзийский лайнер нужно искать у побережья Вьетнама. Именно там люди видели горящий в небе самолет. Однако поисковые команды почему-то не обратили внимания на слова очевидцев.

Спустя пять лет после трагедии загадка "Боинга" Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, остается неразгаданной. Помочь раскрыть причину катастрофы могли бы обломки лайнера, однако их до сих пор не нашли. Хотя буквально сразу отозвались очевидцы, которые сообщали о примерном районе падения самолета.

В частности, работник нефтяной вышки у берегов Вьетнама Майкл Маккей утверждает, что видел, как буквально над ним высоко в небе промчался охваченный огнем самолет, пишет британский таблоид Express. Маккей подчеркивает, что в том момент лайнер еще не начал разрушаться, так что, скорее всего, и в воду врезался, будучи целым. Поэтому обломки самолета должны были быть крупными.

Очевидец написал об этом следователям, однако не получил обратной реакции. А поисковая группа почему-то искала самолет совсем в другом районе.

Объяснение этому может быть простое: пассажирский самолет перевозил какой-то опасный груз, который воспламенился во время полета. Пилот пытался совершить управляемую аварийную посадку на воду, но не успел. А малайзийские власти не были заинтересованы в находке обломков, чтобы в их адрес не полетели миллионные иски от родственников погибших из-за грубого нарушения правил безопасности пассажирских перевозок.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал в ночь на 8 марта 2014 года. Судьба его остается неизвестной. Находящихся на борту 227 пассажиров и 12 членов экипажа объявлены погибшими.