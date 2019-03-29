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Кредитная карта перекрыла путь к новому жилью

Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, кому можно забыть об ипотеке

"Поздравляем! Вам одобрена кредитная карта!" - такие СМС нередко приходят клиентам различных банков, причем зачастую тем, кто получать кредитку вовсе не собирался. Кто-то игнорирует подобные сообщения, кто-то забирает карту "на черный день" и даже не подозревает, что тем самым лишает себя возможности оформить ипотеку.

По данным компании "БЕСТ Новострой", в 25% случаев банки отказывают в ипотечном кредите именно из-за "закредитованности" потенциального заемщика, в том числе из-за открытого ему кредитного лимита, пишет "Российская газета".

Другой негативный фактор – плохая кредитная история. Если у клиента случались задержки платежей сроком от 3 месяцев, про ипотеку ему лучше забыть.

Фото: pixabay.com

Место работы заемщика тоже имеет большое значение. Если компания плохо платит налоги или является ответчиком в судебном разбирательстве, ее сотруднику в кредитной организации не рады. Не любят банки выдавать долгосрочные займы и людям, чья профессия связана риском для жизни – каскадерам, водолазам, шахтерам. Им могут помочь созаемщики, но кредит тогда будет "повешен" на них.

В целом, на ипотеку стоит рассчитывать только россиянам, чем стабильный доход составляет в месяц не мене 70 тыс.рублей, подсчитали эксперты.

Николай ВИКТОРОВ
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