Ипотека стала сказкой

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Доступность ипотеки в России снизилась. По подсчетам экспертов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доход заемщика в октябре должен быть на 6 тыс. руб. выше, чем у претендента на ту же сумму кредита в апреле 2018 года.
В среднем совокупный доход семьи, влезшей в ипотеку, должен составлять сейчас 70,3 тыс. руб. в месяц. В этом случае ежемесячные платежи по кредиту не оставят без куска хлеба.
"Рассчитанный показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне один к трем", – приводит "Российская газета" пояснение НБКИ.
Но в разных регионах и стоимость жилья разная, и размер зарплаты. Поэтому и показатель доступности ипотеки можно рассчитать точнее. В этом случае выходит, что москвичи должны получать больше 135 тыс. руб. в месяц, чтобы замахнуться на новую квартиру. Чуть проще семье из Подмосковья – им потребуется доход в 101,4 тыс. руб., чтобы иметь возможность оплачивать ипотеку. Минимум для населения Ямало-Ненецкого автономного округа – 86,7 тыс. руб. на семью.
Обладатель скромного заработка может позволить себе ипотеку в Челябинской области – там для жизни одновременно с выплатой ипотечного кредита хватит 46,6 тыс. руб., а также в Кировской и Вологодской областях – там достаточно всего 45,5 тыс. рублей.
В целом получается, что покупка квартиры в ипотеку становится недостижимой мечтой для большинства россиян. По данным Росстата, средняя зарплата в 2017 г. составляла 31 тыс. 475 руб. в месяц.
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